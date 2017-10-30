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США проводит учения стратегических ядерных сил «Глобальный гром»: какие цели у Минобороны страны

30 октября 2017 15:06
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Новости США. В Соединенных Штатах начались учения стратегических ядерных сил под названием «Глобальный гром», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США проводит учения стратегических ядерных сил «Глобальный гром»: какие цели у Минобороны страны-1

В ходе операции будут отрабатываться возможности космических сил, систем наблюдения и разведки, систем глобального удара, а также кибервозможности.

По словам официального представителя Стратегического командования, учения проводятся для подготовки сил Минобороны во всех сферах ответственности с особым акцентом на ядерную готовность.

# Военные учения # Фотофакт

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