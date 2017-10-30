США проводит учения стратегических ядерных сил «Глобальный гром»: какие цели у Минобороны страны

Новости США. В Соединенных Штатах начались учения стратегических ядерных сил под названием «Глобальный гром», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе операции будут отрабатываться возможности космических сил, систем наблюдения и разведки, систем глобального удара, а также кибервозможности.