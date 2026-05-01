Интересы европейских фермеров принесли в жертву ради экспорта автомобилей. ЕС запускает зону свободной торговли со странами Южной Америки. Так Брюссель пытается спасти промышленность на фоне конкуренции с Китаем и компенсировать ущерб от американских тарифов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соглашение с блоком МЕРКОСУР было официально подписано 17 января в столице Парагвая. Реализация инициативы предполагает взаимное снижение таможенных пошлин до 95 %. В Германии и Испании сделку поддерживают. А вот Франция и Польша оказались в лагере критиков. Их главный страх – это недобросовестная конкуренция из-за притока дешевой южноамериканской продукции, произведенной по менее строгим экологическим и санитарным стандартам.

На этапе ратификации соглашения протесты фермеров прокатились по всему Евросоюзу. Под давлением улицы депутаты инициировали проверку соглашения в Суде ЕС на соответствие европейскому праву, которая все еще не окончена. И тем не менее Еврокомиссия запускает сделку в обход ратификации, что грозит новыми бунтами. Польша на прошлой неделе уже заявила, что намерена подать жалобу в суд ЕС, чтобы оспорить соглашение.