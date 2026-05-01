Евросоюз временит с передачей 90 млрд евро Киеву, обозначив ряд требований, пишет РИА Новости.

Брюссель требует от Киева усиления борьбы с коррупцией и проведения менее расточительной финансовой политики.

Также предусматривается налог в размере 20% на добавленную стоимость для предприятий, которые осуществляют деятельность по упрощенной фискальной системе, и годовой выручкой свыше 4 млн гривен. В данный момент для таких компаний действует минимальная ставка – 5%.

Как указал замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин, главной причиной изменения в настроении властей ЕС является экономический кризис, усугубляющийся на фоне войны Вашингтона и Тель-Авива с Тегераном. У стран ЕС у самих возникла необходимость в зарезервированных для Киева миллиардах, добавил он.

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