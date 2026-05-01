Прямой эфир

Жарихин: ЕС понадобились миллиарды, предназначенные для Киева

01 мая 2026 07:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Жарихин: ЕС понадобились миллиарды, предназначенные для Киева-0

Евросоюз временит с передачей 90 млрд евро Киеву, обозначив ряд требований, пишет РИА Новости.

Брюссель требует от Киева усиления борьбы с коррупцией и проведения менее расточительной финансовой политики.

Также предусматривается налог в размере 20% на добавленную стоимость для предприятий, которые осуществляют деятельность по упрощенной фискальной системе, и годовой выручкой свыше 4 млн гривен. В данный момент для таких компаний действует минимальная ставка – 5%. 

Как указал замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин, главной причиной изменения в настроении властей ЕС является экономический кризис, усугубляющийся на фоне войны Вашингтона и Тель-Авива с Тегераном. У стран ЕС у самих возникла необходимость в зарезервированных для Киева миллиардах, добавил он.

ТАСС: жена главы Минобороны Украины купила яхту за 26 млн евро

Фото: Pinterest

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
ТАСС: жена главы Минобороны Украины купила яхту за 26 млн евро
01 мая 2026 07:01

ТАСС: жена главы Минобороны Украины купила яхту за 26 млн евро

В Великобритании около 3 млн семей сокращают расходы на питание из-за роста стоимости жизни
30 апреля 2026 19:59

В Великобритании около 3 млн семей сокращают расходы на питание из-за роста стоимости жизни

У литовцев изымают частные участки для строительства военного полигона
30 апреля 2026 19:56

У литовцев изымают частные участки для строительства военного полигона