ЕС утвердил программу оборонной промышленности на 1,5 млрд евро

Она рассчитана до 2027 года и направлена на развитие собственных оборонных технологий и совместные закупки вооружений. Из них 650 миллионов евро должны вложить из своих бюджетов государства-участники. Еще 150 – «достанут» в виде кредитов. Часть средств Еврокомиссия планирует изъять из программ развития регионов. Предусмотрены дотации и для Киева. Страны будут получать деньги на развитие своего ВПК уже в марте, до этого времени необходимо подать заявку в Еврокомиссию. Так, около 40 миллионов евро уже запросила Польша, чуть меньше – Литва, на очереди – Германия.