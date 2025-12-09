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ЕС утвердил программу оборонной промышленности на 1,5 млрд евро

09 декабря 2025 13:45
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Европейский союз делает еще один шаг к превращению континента в гигантский военно-промышленный конвейер. Совет ЕС утвердил Европейскую программу оборонного производства стоимостью 1,5 миллиарда евро, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЕС утвердил программу оборонной промышленности на 1,5 млрд евро-2

Она рассчитана до 2027 года и направлена на развитие собственных оборонных технологий и совместные закупки вооружений. Из них 650 миллионов евро должны вложить из своих бюджетов государства-участники. Еще 150 – «достанут» в виде кредитов. Часть средств Еврокомиссия планирует изъять из программ развития регионов. Предусмотрены дотации и для Киева. Страны будут получать деньги на развитие своего ВПК уже в марте, до этого времени необходимо подать заявку в Еврокомиссию. Так, около 40 миллионов евро уже запросила Польша, чуть меньше – Литва, на очереди – Германия.

# Европейский союз

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