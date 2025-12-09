Американский президент Дональд Трамп считает, что украинцы должны иметь право выбрать нового главу государства, невзирая на войну. Об этом пишет РИА Новости.

Он вспомнил, что выборы, назначенные на март 2024 года, были отменены из-за военного положения, хотя срок правления Владимира Зеленского уже истек.

Трамп отметил, что Москва имеет более сильную позицию на переговорах, и настоятельно призвал Киев принять предложение США по урегулированию конфликта. По его мнению, украинские чиновники уже позитивно оценили этот план.

Он заметил, что Россия всегда имела перевес в противостоянии, а затянувшийся кризис стал серьезной проблемой для Европы, которая не может справиться с его последствиями. В то же время Трамп выразил убежденность в том, что ситуация не перерастет в третью мировую войну.

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