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Экс-дипломат США Фриман: Украина не сможет захватить Крым

17 октября 2023 09:27
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Бывший американский дипломат Час Фриман заявил, что Украине не светит осуществить свои планы по захвату российских земель и она может лишиться еще большей территории. Об этом пишет РИА Новости.

 «У Украины не получится захватить ни Крым, ни Донбасс, ни Запорожье или Херсон», – указал он.

Он также обратил внимание на то, что любые переговоры между Москвой и Киевом будут вестись не на украинских условиях. Фриман считает, что само существование Украины под угрозой.

Россия не раз заявляла, что готова к проведению переговоров, но власти Украины запретили их на законодательном уровне. В Кремле отмечают, что для мирного урегулирования ситуации нет предпосылок, а достижение целей спецоперации является приоритетом для Москвы.

# Международная политика

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