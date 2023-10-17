Украинский шоумен Сергей Сивохо умер в возрасте 54 лет

В возрасте 54 лет скончался Сергей Сивохо, в прошлом креативный продюсер студии «Квартал 95» и телеведущий. Об этом пишет ТАСС. Информация о его кончине впервые появилась в СМИ в ночь на вторник, но была опровергнута с формулировкой, что он жив, но в тяжелом состоянии.

Сивохо был советником Совета национальной безопасности и обороны Украины и занимался проектом «Национальная платформа примирения и единства» для Донбасса. Но его презентация проекта была сорвана украинскими националистами, которые обвинили организаторов в «предательстве Украины и украинцев». После этого случая Сивохо был уволен.