Дэвис: действия Вашингтона порождают ненависть к США

Подполковник армии США Дэниел Дэвис в отставке, считает, что американские удары по Ирану не достигают военных целей, а лишь усиливают ненависть иранцев к Соединенным Штатам и сплачивают их вокруг правительства. Об этом пишет РИА Новости.

«Разрушение ради разрушения не имеет никакого смысла, но подобные действия, безусловно, заставляют иранский народ ненавидеть нас еще больше», – написал он.

Ранее лидер США Дональд Трамп объявил о новых серьезных ударах по Ирану. Тегеран отвечает ударами по израильским и американским объектам в регионе.

Рейтинг одобрения Трампа в конфликте с Ираном упал до 38%

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