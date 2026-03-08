Прямой эфир

Дэвис: действия Вашингтона порождают ненависть к США

08 марта 2026 17:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Дэвис: действия Вашингтона порождают ненависть к США-0

Подполковник армии США Дэниел Дэвис в отставке, считает, что американские удары по Ирану не достигают военных целей, а лишь усиливают ненависть иранцев к Соединенным Штатам и сплачивают их вокруг правительства. Об этом пишет РИА Новости.

«Разрушение ради разрушения не имеет никакого смысла, но подобные действия, безусловно, заставляют иранский народ ненавидеть нас еще больше», – написал он.

Ранее лидер США Дональд Трамп объявил о новых серьезных ударах по Ирану. Тегеран отвечает ударами по израильским и американским объектам в регионе.

Рейтинг одобрения Трампа в конфликте с Ираном упал до 38%

Фото: pixabay

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Баз станет больше? В Европе опять заговорили про ядерное оружие
08 марта 2026 16:56

Баз станет больше? В Европе опять заговорили про ядерное оружие

Иран требует от США объяснений по поводу агрессии
08 марта 2026 16:40

Иран требует от США объяснений по поводу агрессии

Путин: ситуация на мировых рынках стала крайне острой
08 марта 2026 16:20

Путин: ситуация на мировых рынках стала крайне острой