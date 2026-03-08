Польша вновь заявила, что хочет стать ядерным государством. Хочет, но не может. Почти на 15 лет поляки отстали от Беларуси в ядерной программе и долго не могли начать строить АЭС. В 2026 году соглашение подписали с американцами, но мысль Туска ушла далеко за горизонт – он мечтает уже о собственном ядерном оружии.

Беларусь действительно дорожит своим спокойствием и стабильностью. Хотя это и непросто в нынешней ситуации. Западные соседи то и дело стараются устроить нам сюрприз. К сожалению, неприятный, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Но чтобы обогатить уран самостоятельно, у Польши пока нет ни центрифуг, ни реактора, ни научной школы – нет вообще ничего. Остается только взять чужое и разместить у себя, но тогда Польша не будет иметь над ним никакого контроля. Получаются заявления ради заявлений.

Но подозрительно, что Финляндия, которая еще вчера была нейтральна, на этой неделе также отказалась от моратория на ядерное оружие. Ранее его нельзя было размещать на своей территории даже в случае войны – чтобы не становиться целью для ядерных ракет. Три недели назад такое же заявление по ядерному оружию сделала Эстония – они якобы тоже готовы принимать.

Все это не может быть совпадением, и главная цель таких заявлений – усложнить завершение конфликта в Украине. Ядерным шантажом пытаются вовлечь в переговоры европейскую часть НАТО, которая из них исключена. А перед Россией – поставить заведомо плохие условия мирного соглашения. Напомним, накануне СВО Кремль выдвинул НАТО ультиматум, чтобы ракетные и ядерные базы были убраны из Европы. Поэтому завершение конфликта хотят обставить как якобы поражение России: мол, баз станет больше.

Но ключевую роль в этом «ядерном распространении» на словах играют не американцы, а Франция и Британия – страны, которые имеют крайне слабый ядерный зонтик и ограниченные возможности. Поэтому обсуждать ядерные вопросы надо не с ними, и тем более не с Эстонией, Финляндией и Польшей – а с США. Что и делает Россия.