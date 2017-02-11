Землетрясение на Филиппинах: погибли минимум 15 человек, около 100 ранены

Новости Филиппин. Сильнейшее за последние 100 лет землетрясение на Филиппинах. По предварительным данным с места природной катастрофы,

погибли минимум 15 человек, около 100 ранены. Магнитуда составила 6 и 7.

Эпицентр находился недалеко от города Суригао. Всего было зарегистрировано почти 90 подземных толчков. Разрушены дома, оборваны линии электропередачи. На месте ЧП идут поисково-спасательные работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.