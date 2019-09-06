Число погибших от «Дориана» на Багамах выросло до 30 человек

Новости США. Стремительно растёт количество жертв урагана «Дориан», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На Багамских островах погибли 30 человек, в американском штате Флорида – 6. Сотни людей до сих пор числятся пропавшими без вести.

«Дориан» – самый сильный ураган из всех, обрушившихся когда-либо на остров. Непогода разрушила более 13 тысяч зданий. Многие территории оказались под водой, дороги почти все размыты.