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Число погибших от «Дориана» на Багамах выросло до 30 человек

06 сентября 2019 09:40
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Новости США. Стремительно растёт количество жертв урагана «Дориан», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На Багамских островах погибли 30 человек, в американском штате Флорида – 6. Сотни людей до сих пор числятся пропавшими без вести.

Число погибших от «Дориана» на Багамах выросло до 30 человек-1

«Дориан» – самый сильный ураган из всех, обрушившихся когда-либо на остров. Непогода разрушила более 13 тысяч зданий. Многие территории оказались под водой, дороги почти все размыты.

Число погибших от «Дориана» на Багамах выросло до 30 человек-4

В трёх штатах США без электричества остались свыше 200 тысяч жителей.

Последствия разрушительного урагана «Дориан» в 7 фото

# Ураганы # Фотофакт

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