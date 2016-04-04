Беженцы бастуют: Евросоюз закрывает границы для мигрантов

Новости Италии. Беженцы устроили беспорядки на границе Италии и Австрии. Около тысячи человек собрались на пограничном пункте, протестуя против закрытия европейских границ для мигрантов. Некоторые из них вели себя агрессивно и провоцировали полицейских, двое из них ранены.

Австрия уже заявила, что в помощь правоохранителям отправит ещё и военные подразделения. Между тем 4 апреля начинает действовать главный пункт соглашения между Анкарой и Брюсселем по миграционному кризису. Беженцев будут высылать из Евросоюза. Тех, кому уже отказали в предоставлении убежища, и тех, кто вообще не просил статуса, депортируют в Турцию, а с её территории в Европу перевезут столько же легальных сирийцев с уже оформленными документам.

72 тысячи человек — такую квоту определил для себя ЕС. На турецкий берег через греческий Лесбос нелегалов отправят паромами. Первую партию депортированных уже доставили на остров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.