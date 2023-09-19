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Путин и Си Цзиньпин встретятся в Пекине в октябре

19 сентября 2023 09:46
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В октябре в Пекине планируется встреча президента РФ Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, сообщает РИА Новости.

Данная встреча произойдет в ходе участия Путина в мероприятиях форума «Один пояс, один путь». Как подчеркнул Патрушев, российские и китайские подходы к важнейшим международным проблемным вопросам совпадают или близки. Москва поддерживает Пекин и в вопросах Тайваня, Синьцзяна, Тибета и Гонконга.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков также отметил возможные переговоры до окончания года. В последний раз лидеры встречались в Москве в марте 2023 года.

# Международная политика # Владимир Путин # Си Цзиньпин

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