Путин и Си Цзиньпин встретятся в Пекине в октябре

В октябре в Пекине планируется встреча президента РФ Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, сообщает РИА Новости.

Данная встреча произойдет в ходе участия Путина в мероприятиях форума «Один пояс, один путь». Как подчеркнул Патрушев, российские и китайские подходы к важнейшим международным проблемным вопросам совпадают или близки. Москва поддерживает Пекин и в вопросах Тайваня, Синьцзяна, Тибета и Гонконга.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков также отметил возможные переговоры до окончания года. В последний раз лидеры встречались в Москве в марте 2023 года.