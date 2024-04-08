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МАГАТЭ призвала к сдержанности после удара по Запорожской АЭС

08 апреля 2024 10:11
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Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал военнослужащих, отвечающих за принятие решений, уважать принципы охраны ядерных объектов. Об этом сообщает ТАСС. Так он прокомментировал нападение на Запорожскую атомную электростанцию. 

При этом он настоятельно призвал не предпринимать никаких шагов, которые могут привести к попранию этих принципов. Гросси отметил, что никто не может получить военной или политической выгоды от атак на ядерные объекты. Он отметил, что подобные действия неприемлемы.

# Международная политика

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