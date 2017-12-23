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15-километровая пробка образовалась в Греции из-за первого зимнего снегопада

23 декабря 2017 16:11
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Новости Греции. Греция с трудом переживает первый зимний снегопад. На дорогах многокилометровые пробки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотни машин на несколько часов оказались заблокированы снежными заносами.

15-километровая пробка образовалась в Греции из-за первого зимнего снегопада-1

Усложнило ситуацию то, что коллапс произошел в выходные, когда тысячи человек отправились на рождественские каникулы. Так, дорогу Афины – Ламия парализовал затор длиной в 15 километров! Машины простояли в пробке около восьми часов.

# Снегопады # Фотофакт

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