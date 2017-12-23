Режим прекращения огня с полуночи 23 декабря. На востоке Украины вступило в силу «Новогоднее перемирие»

Новости Беларуси. «Новогоднее перемирие» вступило в силу в зоне конфликта на востоке Украины. О нем договорились в Минске представители трехсторонней контактной группы на последней в 2017 году встрече, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В итоговом заявлении в частности идет речь о необходимости обеспечения мира и спокойствия в связи с приближающимися рождественскими и новогодними праздниками. Кроме того, в заявлении отмечалось, что участники переговоров «подтверждают приверженность сохранению устойчивого и бессрочного режима прекращения огня с полуночи 23 декабря».