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103 тонны мусора, рыбацких сетей и даже скелеты морских животных. Что находили в мировом океане во время уборки?

08 июля 2020 10:28
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Новости мира. Самую масштабную за всю историю уборку провели в мировом океане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экспедиция, которая длилась 48 дней, проходила между Калифорнией и Гавайями.

103 тонны мусора, рыбацких сетей и даже скелеты морских животных. Что находили в мировом океане во время уборки?-1

За это время специалисты собрали 103 тонны пластикового мусора и рыбацких сетей. В снастях находили также скелеты морских животных.

Ежегодно в мировой океан попадает почти 13 миллионов тонн мусора.

103 тонны мусора, рыбацких сетей и даже скелеты морских животных. Что находили в мировом океане во время уборки?-4

103 тонны мусора, рыбацких сетей и даже скелеты морских животных. Что находили в мировом океане во время уборки?-6

В последний раз подобного масштаба уборка проходила в 2019 году.

# Экология # Фотофакт

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