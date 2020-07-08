103 тонны мусора, рыбацких сетей и даже скелеты морских животных. Что находили в мировом океане во время уборки?

Новости мира. Самую масштабную за всю историю уборку провели в мировом океане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экспедиция, которая длилась 48 дней, проходила между Калифорнией и Гавайями.
Новости мира. Самую масштабную за всю историю уборку провели в мировом океане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экспедиция, которая длилась 48 дней, проходила между Калифорнией и Гавайями.
За это время специалисты собрали 103 тонны пластикового мусора и рыбацких сетей. В снастях находили также скелеты морских животных.
Ежегодно в мировой океан попадает почти 13 миллионов тонн мусора.
В последний раз подобного масштаба уборка проходила в 2019 году.