США официально объявили о выходе из ВОЗ. Решение Трампа многие раскритиковали

Новости США. Соединенные Штаты Америки официально сообщили ООН о выходе из Всемирной организации здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как ожидается, это произойдет через год.

Вашингтон неоднократно критиковал организацию в якобы неправильных оценках и несвоевременных действиях относительно пандемии коронавируса. В апреле Штаты приостановили финансирование организации, заявив, что предназначенные для нее 450 миллионов долларов пойдут на срочные нужды здравоохранения по всему миру.