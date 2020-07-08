Прямой эфир

США официально объявили о выходе из ВОЗ. Решение Трампа многие раскритиковали

08 июля 2020 08:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Соединенные Штаты Америки официально сообщили ООН о выходе из Всемирной организации здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как ожидается, это произойдет через год.

США официально объявили о выходе из ВОЗ. Решение Трампа многие раскритиковали-1

Вашингтон неоднократно критиковал организацию в якобы неправильных оценках и несвоевременных действиях относительно пандемии коронавируса. В апреле Штаты приостановили финансирование организации, заявив, что предназначенные для нее 450 миллионов долларов пойдут на срочные нужды здравоохранения по всему миру.

США официально объявили о выходе из ВОЗ. Решение Трампа многие раскритиковали-4

Решение американского лидера о выходе страны из ВОЗ многие встретили критикой. Среди них и его главный соперник в предстоящих президентских выборах – Джо Байден. Политик уже объявил, что в случае победы восстановит членство США в организации.

# Международная политика # Дональд Трамп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Густой дым затянул пролив Дарданеллы. В чём причина?
07 июля 2020 15:10

Густой дым затянул пролив Дарданеллы. В чём причина?

Сотни гаитян вышли на улицы, требуя усилить безопасность в стране
07 июля 2020 15:06

Сотни гаитян вышли на улицы, требуя усилить безопасность в стране

В Китае при падении автобуса в воду погиб 21 человек
07 июля 2020 15:00

В Китае при падении автобуса в воду погиб 21 человек