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Витебск. Видео прислал Яков Мартынов

22 марта 2018 17:12
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Меня зовут Яков. И я делаю видео, посвященные интересным фактам своего родного города Витебска, и не только. Вот одно из любимых видео. 

Оно снято на улице Толстого, которая всегда вызывала и вызывает у меня какие-то особенно теплые чувства. Туристы еще называют ее местным Арбатом, так как это улица пешеходная, здесь множество кафешек, летом продаются сувениры, особенно в период «Славянского базара». Когда начинается фестиваль, я на этой улице бываю очень часто. Всем кто будет в Витебске – приглашаю пройтись по этой улице. 

# Туризм # Год малой родины. Конкурс СТВ # Яков Мартынов

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