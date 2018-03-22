Витебск. Видео прислал Яков Мартынов

Меня зовут Яков. И я делаю видео, посвященные интересным фактам своего родного города Витебска, и не только. Вот одно из любимых видео.



Оно снято на улице Толстого, которая всегда вызывала и вызывает у меня какие-то особенно теплые чувства. Туристы еще называют ее местным Арбатом, так как это улица пешеходная, здесь множество кафешек, летом продаются сувениры, особенно в период «Славянского базара». Когда начинается фестиваль, я на этой улице бываю очень часто. Всем кто будет в Витебске – приглашаю пройтись по этой улице.