Жеребьевка US Open: Азаренко сыграет с Дулгеру

Состоялась жеребьевка основной сетки открытого чемпионата США по теннису, которая назвала соперниц и трех белорусских спортсменок, вступающих в борьбу со стадии 1/64 финала.

Восьмая ракетка мира Виктория Азаренко на старте индивидуального турнира сыграет с румынкой Александрой Дулгеру (номер 78 мирового рейтинга), Ольга Говорцова (64) встретится с представительницей Индии Саней Мирзой (71), а соперницей Анастасии Екимовой (88) будет американка Вани Кинг (124).



В мужском парном разряде на открытом чемпионате США сыграет белорус Максим Мирный, партнером которого будет израильтянин Энди Рам. Жеребьевка мужских дуэтов пройдет 31 августа.



Поединки основной сетки US Open стартуют на нью-йоркских кортах 31 августа, а финиширует турнир 13 сентября.



Напомним, что три представительницы Беларуси выбыли из борьбы на первой же квалификационной стадии: Екатерина Деголевич (115-й номер мирового рейтинга), Дарья Кустова (141) и Татьяна Пучек (223), передает БЕЛТА.