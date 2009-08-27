Гомельчанин Андрей Толчиков стал чемпионом мира среди юниоров по шашкам-100

Еще одну награду в копилку отечественных шашистов принесла Дарья Федорович из Минска, которая завоевала серебряную медаль.

Андрей Толчиков уверенно провел свои партии и уже за тур до окончания чемпионата оказался недосягаемым для соперников. По итогам 8 игр он набрал 14 очков, одержав 6 побед и сведя 2 партии вничью. Его основные преследователи шашисты из Голландии Рул Бумстра и Питер Стайлен показали абсолютно одинаковый результат и признаны серебряными призерами чемпионата.

Для Андрея Толчикова победа на первенстве в Витебске стала вторым крупным успехом в этом году на международных соревнованиях. В начале августа он уверенно выступил на чемпионате Европы по международным шашкам среди юниоров, завоевав первое место.

В турнире девушек даже последний тур, прошедший сегодня, не внес определенности в распределение медалей, победителя и призеров пришлось определять по дополнительным показателям. В результате звание чемпионки мира среди юниоров завоевала россиянка Матрена Ноговицына, бронзовым призером стала польская шашистка Наталья Садовска, сообщает БЕЛТА.