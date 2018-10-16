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Лига наций. Матч между командами Беларуси и Молдовы завершился ничьёй

16 октября 2018 06:46
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу и второй раз не смогла переиграть команду Молдовы в групповом этапе Лиги наций, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На протяжении всего основного времени «Белыя крылы» доминировали на футбольном поле. Пожалуй, самый реальный момент упустил полузащитник нашей команды Игорь Стасевич: на третьей добавленной минуте ко второму тайму он попал в перекладину. Как итог, ничья – 0:0.

После четырех матчей в группе «2» команда Игоря Криушенко набрала 8 очков и опустилась на второе место. Следующий матч белорусская сборная в рамках Лиги наций проведет 15 ноября в гостях против Люксембурга.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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