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А на гребном канале в Заславле продолжается чемпионат Беларуси по гребле на байдарках и каноэ

15 июня 2006 09:10
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Сильнейшие спортсмены страны оспаривают путевки на мировой форум, который пройдет в августе в Венгрии. 15 июня в польской Познани стартовал второй этап Кубка мира по академической гребле. Нашу страну представляют семь экипажей - четыре мужских и три женских.

В первый соревновательный день прошли предварительные и утешительные заезды. Олимпийская чемпионка Екатерины Карстен по уже сложившейся   хорошей традиции выиграла свой заезд и напрямую прошла в завтрашний полуфинал.  Отлично стартовала на турнире  и наша мужская восьмерка. Ребята  также  финишировали первыми,  и тем самым обеспечили себе место в субботнем финале.

Сквозь сито утешительных заездов сумели пробиться в полуфиналы  мужские экипажи двойки распашной -  Дмитрий Дубинчик и  Алексей Денисов, а также двойки парной  -   Павел Шурмей -  Валерий Радевич.   А вот женскую безрульную двойку в составе Анны Гавры и Анны Нахаевой постигла неудача. Они  поборются лишь за места с 13-го по 18-ое в финале С.

Наша женская восьмерка, а также мужская  четверка  парная  не смогли напрямую пройти в финалы, и попытаются реабилитироваться  в утешительных заездах завтра.

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