А на гребном канале в Заславле продолжается чемпионат Беларуси по гребле на байдарках и каноэ

Сильнейшие спортсмены страны оспаривают путевки на мировой форум, который пройдет в августе в Венгрии. 15 июня в польской Познани стартовал второй этап Кубка мира по академической гребле. Нашу страну представляют семь экипажей - четыре мужских и три женских.

В первый соревновательный день прошли предварительные и утешительные заезды. Олимпийская чемпионка Екатерины Карстен по уже сложившейся хорошей традиции выиграла свой заезд и напрямую прошла в завтрашний полуфинал. Отлично стартовала на турнире и наша мужская восьмерка. Ребята также финишировали первыми, и тем самым обеспечили себе место в субботнем финале.

Сквозь сито утешительных заездов сумели пробиться в полуфиналы мужские экипажи двойки распашной - Дмитрий Дубинчик и Алексей Денисов, а также двойки парной - Павел Шурмей - Валерий Радевич. А вот женскую безрульную двойку в составе Анны Гавры и Анны Нахаевой постигла неудача. Они поборются лишь за места с 13-го по 18-ое в финале С.

Наша женская восьмерка, а также мужская четверка парная не смогли напрямую пройти в финалы, и попытаются реабилитироваться в утешительных заездах завтра.