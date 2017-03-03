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В Слуцкой школе №10 будут учить детей мини-гольфу

03 марта 2017 15:09
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Новости Беларуси. Слуцкая десятая средняя школа вошла в перечень учреждений образования Минской области, где начнут занятия по мини-гольфу. Школа для внедрения нововведения выбрано неслучайно. Она не раз становилась экспериментальной площадкой республиканского уровня, к тому же славится сильными спортивными традициями.

Учреждение воспитывает мастеров спорта, в том числе международного класса, к тому же откликается на любые спортивные инновации.

Здесь широко используются информационные технологии. Значительны и спортивные достижения: ученики школы в составе сборной района стали призерами республиканского кубка по корфболу. А ранее в составе национальной сборной представили Беларусь на Кубке мира по этому виду спорта, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Что касается мини-гольфа, то уже разработана необходимая программа, заказано оборудование.

Валерий Воронцов, преподаватель-методист физической культуры в средней школе № 10 имени С. Ф. Рубанова Слуцка:
В течении двух лет будут разработаны рекомендации для учителей, будет разработана программа факультатива по мини-гольфу. Для того, чтобы повысить двигательную активность учащихся, надо постоянно внедрять новые виды, направления и формы работы по физическому воспитанию.

# Образование в Беларуси # Валерий Воронцов

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