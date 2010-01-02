В Минск для участия в Рождественском турнире прилетела первая ледовая дружина

Канадцы — постоянные участники соревнований и в Беларусь всегда приезжают первыми — основательно потренироваться и «обкатать» лед.

Кто-то с целым арсеналом клюшек, кто-то с современнейшей экипировкой, а кто-то с собственными секретами взятия ворот. Но всем им нужна победа — звание страны-родоначальницы хоккея обязывает.

Дэн Гриффин, вратарь сборной команды Канады:

Мы приехали сюда побеждать, и будем стараться прорваться в финал, хотя все команды очень сильные. Среди главных соперников у нас пока Германия, а если повезет, то сразимся с белорусской сборной.

Его вы пока вряд ли узнаете в лицо, зато он хоккейных звезд опознает даже по конькам. Спортивный репортер Жан-Филипп Бертран теперь сам намерен попасть на страницы таблоидов и в объективы камер. Благо статус Рождественского турнира уж точно обеспечит хоккеисту-любителю его персональную минуту славы.

Жан-Филипп Бертранд, нападающий сборной команды Канады:

Это очень масштабное событие, оно очень широко освещается в СМИ, не только в белорусских и канадских, но и по всему миру.

Юристы, бизнесмены и легендарные НХЛовцы — скользя по льду, они стирают границы и сближают тех, кто вряд ли встретится в обычной жизни. Увидеть страну, где в игру для настоящих мужчин играет сам президент для поклонников хоккея мечта номер один.

Жулиан Бинавинс, защитник сборной команды Канады:

Мы надеемся, что нам выпадет честь играть с президентом Беларуси. Это больший опыт для нас, в нашей стране даже премьер-министр не играет в хоккей. Когда мы рассказываем, что играли с главой государства, всем сразу хочется приехать в Беларусь.

За честь этих хоккейных доспехов канадцы скрестят клюшки уже в понедельник. А пока скрещивают пальцы — на удачу. Забить шайбу в белорусские ворота для них дело чести — наш турнир давно называют неофициальным чемпионатом мира среди любительских команд.

Пат Соден, нападающий сборной команды Канады:

Здесь активные фанаты, они поддерживают хоккеистов. Здесь сильные команды, лидер – это, конечно же, белорусская сборная. Победить в этом турнире очень престижно в мире спорта.

Четыре раза победу в рождественском турнире по хоккею праздновала ледовая дружина Президента Беларуси. Ощутить дежа вю болельщики намерены и в 2010 году. Кому же все-таки достанется золото турнира, станет известно 7 января.