Сборная Канады по хоккею объявила олимпийский состав

Генеральный менеджер «Кленовых листьев», олимпийский чемпион-2002 Стив Айзерман в прямом эфире назвал имена 23 канадских хоккеистов, которые выступят на Играх в Ванкувере.В составе больше всего представителей клуба «Сан-Хосе» (4 человека), по 3 игрока поставили в главную команду страны «Чикаго» и «Анахайм». Среди новобранцев олимпийской сборной – форвард «Питсбург Пингвинс» Сидни Кросби. Четыре года назад участие тогдашнего «вундеркинда» на Играх в Турине было под вопросом, и в итоге Кросби в Италию не поехал. Но теперь 22-летний обладатель Кубка Стэнли-2009 железно в команде. Родоначальников хоккея на домашнем льду устроит только первое место.