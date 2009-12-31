ХК «Динамо» (Минск) стало обладателем Кубка Шпенглера

Впервые в истории отечественного хоккея. Старейший хоккейный трофей нынче разыгрывался в 83 раз.

В финале подопечные Александра Андриевского взяли верх над швейцарским «Давосом», реваншировавшись за поражение на старте турнира. Бело-голубые открыли счет на 9 минуте встречи: Вилле Пелтонен тонким пасом ассистировал Александру Кулакову. Развило успех «Динамо» после перерыва, на 5 минуте второй трети отличился Денис Кочетков.

Заключительную «двадцатиминутку» хозяева льда провели очень собранно и сократили разницу в счете. Правда, большего швейцарским хоккеистам добиться не удалось. Уже на последней минуте встречи Дмитрий Мелешко забил в пустые ворота «Давоса» – 3:1.

Долго праздновать успех минчанам не придется: уже 3 января их ждет на выезде очередной поединок Континентальной лиги, с Новосибирской «Сибирью».