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ХК «Динамо» (Минск) стало обладателем Кубка Шпенглера

31 декабря 2009 16:09
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Впервые в истории отечественного хоккея. Старейший хоккейный трофей нынче разыгрывался в 83 раз.

В финале подопечные Александра Андриевского взяли верх над швейцарским «Давосом», реваншировавшись за поражение на старте турнира. Бело-голубые открыли счет на 9 минуте встречи: Вилле Пелтонен тонким пасом ассистировал Александру Кулакову. Развило успех «Динамо» после перерыва, на 5 минуте второй трети отличился Денис Кочетков.

Заключительную «двадцатиминутку» хозяева льда провели очень собранно и сократили разницу в счете. Правда, большего швейцарским хоккеистам добиться не удалось. Уже на последней минуте встречи Дмитрий Мелешко забил в пустые ворота «Давоса» – 3:1.

Долго праздновать успех минчанам не придется: уже 3 января их ждет на выезде очередной поединок Континентальной лиги, с Новосибирской «Сибирью».

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