Борисовский БАТЭ будет играть против итальянского "Ювентуса"

Впервые в Беларуси на стадионе "Динамо" зазвучит гимн Лиги чемпионов. Возле стадиона творится настоящий предфутбольный ажиотаж. Минская милиция уже задержала четырех спекулянтов. Предприимчивые молодые люди, студенты столичных вузов, заранее приобрели билеты, а сегодня пытались их реализовать в пять раз дороже. Заветных квитков в кассах нет с 18 сентября, но десятки людей все еще бродят возле стадиона в надежде приобрести билет.



Отель, где остановились туринские легионеры, берут штурмом болельщики "Ювентуса". Но самое интересное в центре города начнется после шести часов вечера, когда с Борисова приедут несколько тысяч фанатов БАТЭ. Для них сегодня выделили даже дополнительные электрички. Минск погрузится в цвета футбольной атрибутики.



Матч Лиги чемпионов соберет на стадионе "Динамо" почти 35 тысяч зрителей и миллионы телезрителей. Это событие будут освещать сотни журналистов – белорусских и итальянских. Кстати, последние настроены с симпатией к клубу БАТЭ и обещали не называть в своих материалах наших футболистов "белорусскими трактористами", как это сделали в свою очередь некоторые представители импортной "желтой прессы".



И в связи с матчем на некоторых улицах столицы возможно ограничение движения транспорта. Это коснется улиц Ульяновской, Свердлова, Кирова с 9-ти до 10 вечера и до окончания матча. Также будет запрещена стоянка транспорта в районе стадиона "Динамо". ГАИ рекомендует болельщикам воспользоваться общественным транспортом или использовать для парковки площадку у концертного зала "Минск", паркинг "Столица" и прилегающие к стадиону улицы.