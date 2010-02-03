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Удачный дебют Михаила Сивакова в составе «Пьяченции»

03 февраля 2010 12:52
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Самые важные события прошедшей недели игры №1 в программе «Столичный футбол».

Сюжеты программы:

– Новости от белорусских легионеров: в первом же матче в составе новой команды Михаил Сиваков отметился голевой передачей, а клуб капитана сборной Беларуси по футболу Александра Глеба одержал очередную победу в чемпионате Германии и поднялся на 10 место;

– Под чьим руководством команды Высшей лиги начнут чемпионат Беларуси-2010? Рассказ о главных наставниках сильнейших белорусских дружин.

А также:

– Итоги «Зимнего кубка Бреста-2010»: видеообзор матчей;

– Главный тренер борисовского «БАТЭ» Виктор Гончаренко рассказал программе «Столичный футбол» о стажировке в двух авторитетных европейских клубах, новобранцах команды, предсезонной подготовке и планах на будущее.

# Футбол Беларуси

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