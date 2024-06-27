Стали известны все пары 1/8 финала футбольного ЧЕ

Чехи противостояли турецкой дружине и уступили со счетом 1:2. В итоге из группы F в 1/8 финала вышли сборные Португалии, Турции и Грузии. Из группы I – команды Румынии, Бельгии и Словакии. Таким образом, стали известны все пары 1/8 финала.

Первые матчи плей-офф будут сыграны в субботу, 29 июня. В Дортмунде сборная Германии сыграет с командой Данией, в Берлине дружина Швейцарии встретится с итальянцами. 30 июня, в воскресенье, грузины в Кельне будут противостоять испанцам, а англичане в Гельзенкирхене сыграют со словаками. Пары Португалия-Словения и Франция-Бельгия проведут свои поединки 1 июля. А последними путевки в четвертьфинал разыграют 2 июля дружины Румынии и Нидерландов, а также Австрии и Турции.