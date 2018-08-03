Павел Нехайчик вывел брестское «Динамо» в 3 раунд квалификации Лиги Европы

Новости Беларуси. В Афинах обладатели Кубка Беларуси – брестское «Динамо» – проигрывали греческому «Атромитосу» почти до самого финального свистка, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В Афинах обладатели Кубка Беларуси – брестское «Динамо» – проигрывали греческому «Атромитосу» почти до самого финального свистка, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Но на 5-й компенсированной минуте второго тайма Павел Нехайчик сравнял счет, выведя брестчан в следующий этап. В первой игре в Бресте динамовцы выиграли с минимальным перевесом 4:3.
В следующем круге команде Алексея Шпилевского предстоит дважды встретиться с кипрским клубом «Аполлон» из Лимасола.