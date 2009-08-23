Мелита Станюта: На чемпионате мира надеюсь улучшить свои результаты

На итоговой пресс-конференции 15-летняя гимнастка рассказала, что нынешний этап Кубка мира был дебютным для неё в родном городе, сообщает БЕЛТА.

– Я впервые выступала на домашнем этапе Кубка мира. Наверное, дома даже сложнее, чем в других странах, потому что чувствуешь ещё большую ответственность. Ведь на трибунах за тобой следят не только фанаты и рядовые зрители, но и родственники, друзья. Тем не менее, несмотря на волнение, думаю, справилась со своей задачей, – призналась Мелита Станюта.

Этап Кубка мира в Минске для большинства команд стал генеральной репетицией перед чемпионатом мира, который пройдет 9-13 сентября в Японии.

– На первенстве планеты надеюсь ещё улучшить свои результаты. Турнир в Минске был очередным этапом подготовки к главному старту года. И впереди еще две недели на то, чтобы поработать над ошибками, – сказала юная гимнастка, которая все более уверенно претендует на роль нового лидера белорусской сборной.

Мелита Станюта поблагодарила всех, кто её поддерживал на первом столь важном турнире в Минске, в том числе и первого тренера Светлану Васильевну Бурдевицкую, которая пришла во Дворец спорта.

Поделилась на пресс-конференции с журналистами секретами своих побед и олимпийская чемпионка Пекина-2008 россиянка Евгения Канаева, которая выиграла все золото минского этапа Кубка мира.

– Турнир в Минске помог нашей команде ещё раз хорошо проверить себя перед чемпионатом мира в Японии. Возможно ли обыграть Евгению Канаеву? Конечно, это реально. У каждого есть шанс. Всему свое время. Я ведь тоже не сразу стала лидером. Рецепт побед прост. Это терпение. Очень много работаю на тренировках, а на соревнованиях стараюсь не совершать ошибок, – сказала пятикратная золотая медалистка этапа Кубка мира в Минске 19-летняя Евгения Канаева, которая ещё 2-3 года назад ходила в запасных в звёздной сборной России.

– Способна ли я победить Евгению Канаеву? Она уже ответила на этот вопрос. Для этого мне нужны время и опыт, – считает юная восходящая звезда белорусской художественной гимнастики Мелита Станюта.