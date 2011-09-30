Марек Сикора, ХК «Динамо-Минск»: У команды есть характер. Надеюсь, мы его покажем и в домашних играх

С выезда «Динамо» привезло не только очки, но и высокие позиции в турнирной таблице. Без учета встреч, сыгранных сегодня, минчане занимали шестое место во всей Лиге и третье в Западной конференции. Но это не тот случай, когда комментарии излишни.

Марек Сикора, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:

Извините, я таблицу не смотрю, поэтому знаю, что есть разница в количестве матчей. Да, приятно, но не видел. У нас, наверное, больше всех проведенных матчей. Пока не хочу об этом говорить.

Что сейчас омрачает Мареку настроение, так это травмы. Ушиб в матче со СКА получил Даниэль Корсо, правда, уже вчера он неожиданно вышел на лед. Под вопросом участие в предстоящей домашней серии Дмитрия Коробова, которому накануне сделали снимок руки – в нее угодила шайба. Впрочем, в резерве есть Олег Горошко, который рвется в бой, если что.

Болезненный вопрос для Марека – большинство. В Питере заклятие было снято, но что будет дальше – посмотрим.

Марек Сикора, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:

Вы хотите со мной постоянно о большинстве говорить? Я этого не понимаю. Мы забили первые два гола, неплохо играем. Но, пожалуйста, подождите еще. Это не так просто. Мы можем делать каждый день по 6 минут, но ничего не получается. Нужны игроки, которые сделают это.

Да, хорошо бросают, но нужен игрок, который знает, когда в атаке нужно подержать, отдать передачу, забить. А это не так легко. У нас не так много игроков. Может быть, Корсо и Пивко. А другие – нет.

Еще одна тема – кадровая. «Динамо» ищет новый клуб Ларсу Хаугену. «Гомель» его не берет, поскольку – лимит на легионеров. «Шахтер» – потому что не навсегда. На исполкоме Федерации проблема Хаугена так решена и не была, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Игорь Матушкин, спортивный директор ХК «Динамо-Минск»:

С Хаугеном пока ситуация сложная.

Теоретически мы можем его в «Гомель», допустим, отправить. Но двух вратарей-иностранцев нельзя иметь в ОЧБ. Поэтому Федерация нам как бы устно дала такое разрешение, но потом это разрешени6е забрали. Поэтому сейчас пока мы не определились.

Мы предлагаем его другим клубам ОЧБ, ведем переговоры. Естественно, есть какие-то плюсы для этих клубов, есть какие-то минусы. Плюс – это то, что он этим клубам достанется бесплатно. Но минус – это то, что мы можем его в любой момент забрать.

Подтвердил Игорь Матушкин, кстати, интерес «Динамо» к нападающему «Юности» Игорю Ревенко.

Вообще, на трансферном рынке минчане активничают и временами находят настоящие бриллианты. Уже теперь понятно, что одной из наиболее удачных находок стал Лукаш Крайчек. Недаром чех был признан лучшим защитником недели в КХЛ.

Лукаш Крайчек, ХК «Динамо-Минск»:

Я был удивлен этому факту. Даже не знал, что и меня признали лучшим. Прихожу на тренировку, а ребята уже подкалывают, шутят. Конечно, это приятно.

Кстати, в Чехии меня признавали лучшим защитником всего сезона. Но на первом месте все же стоит клубный результат.

Лукаш знает, что говорит. Тем более, в прошлом сезоне его «Оцеларжи» чешскую Экстралигу выиграли. Теперь Крайчек осваивает просторы КХЛ, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Лукаш Крайчек, ХК «Динамо-Минск»:

Главное, что я отметил для себя, что тут играют в умный и техничный хоккей. Многие игроки обладают мастерством высшего класса. В чемпионате Чехии, наоборот, игра гораздо более силовая. В КХЛ же больше техники. Мне нравится.

Ну и, напоследок, предисловие Сикоры к предстоящей домашней серии. Прогнозов, кстати, наставник делать не стал и план по набору очков не озвучил.

Марек Сикора, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:

Пока тяжело смотреть. Это не касается только минского «Динамо», а касается и иностранных команд. Возвращаемся из поездки, где игроки под контролем, хорошо спят, кушают, отдыхают. Теперь вернулись домой, к семьям, детям, собакам. Теперь начинается тяжелое время, поэтому черт знает, что с ними.

Теперь, после того, как мы хорошо провели выезд, все ожидают, что мы все выиграем. А вспомните прошлый год, когда приехали сибирские команды. Думали, что наберем девять очков, а было два или три очка. Поэтому будет сложно. Но, мне кажется, команда не хочет проигрывать.

Со СКА третий период отлично провели. Я говорю в последнее время, что у команды есть характер. Надеюсь, это мы покажем и в домашних играх.