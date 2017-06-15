Легкоатлетический забег «Ратомка-Трейл»: 9 километров и 56 препятствий

Новости Беларуси. «Ратомка-Трейл» – республиканские легкоатлетические соревнования примет на выходные база конного спорта, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Спортсменам необходимо будет переодолеть дистанцию 9 км и 56 препятствий.

Участники разделены на возрастные категории: самые младшие – от 15 лет. Результаты забега зафиксирует элетронная система хронометража. Вне зависимости от них каждый получит памятную медаль и удостоверение. Ну, а победителем к этому «комплекту» добавят денежные призы и подарки в виде оригинальных тортов.