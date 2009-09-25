Каспаров разгромил Карпова со счетом 9-3

С 22 по 24 сентября гроссмейстеры сыграли в испанской Валенсии четыре партии быстрых шахмат с контролем времени 25 минут + пять секунд и восемь блиц-партий в пять минут + две секунды каждая.

В серии четырех партий быстрых шахмат, которые провели гроссмейстеры во вторник и среду, со счетом 3-1 вел Каспаров. В серии восьми блиц-партий, которые прошли в четверг, он также одержал победу. Карпов пообещал взять реванш в следующей встрече, которая состоится в декабре в Париже.

Уже после пятой партии счет в блиц стал 3,5-1,5 в пользу Каспарова, общий счет суперматча - 6,5-2,5 в пользу Каспарова. Так что с точки зрения очков игра становилась бессмысленной: при любом исходе остававшихся трех блиц-партий общий счет суперматча все равно уже был в пользу Каспарова.

Восьмая, последняя партия в серии блиц и в суперматче, закончилась ничьей. У Карпова при этом оставалось 56 секунд на игру, у Каспарова - 1 минута 34 секунды (это без учета двух секунд, положенных каждому игроку при каждом совершенном ходе).

По мнению комментаторов матча, в последние несколько партий Карпов был довольно агрессивен, но, тем не менее, не дотягивал до уровня игры, который показывал Каспаров, игравший методично и напористо, сообщает Newsru.com.