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Два новых мировых рекорда белорусов

23 сентября 2009 18:10
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Золото в шести из девяти возрастных категорий и два новых мировых рекорда. Таков итог выступления белорусов на Восьмом чемпионате мира по скоростной радиотелеграфии.

Незапланированный праздник, цветы и подарки от министра. От повышенного внимания к себе рекордсменка Аня Шевеленко слегка растеряна. Хотя несколько дней назад, с полной уверенностью в себе, обошла даже тех, кто соревнуется больше двадцати лет.

Андрей Биндасов - главный тренер национальной сборной не понаслышке знает о книге рекордов Гиннеса. Его результат, 216 символов в минуту, уже попал туда. Но для него спорт—  это не только дорога к рекордам.

- С помощью занятий по радиотелеграфии можно ещё и глухоту лечить, - рассказал главный тренер национальной сборной Республики Беларусь по радиоспорту Андрей Биндасов.

Незаурядные умения радиотелеграфистов сегодня, как и много лет назад, всё ещё используют в армейских целях. Такой способ передачи данных, может, и уступает современным технологиям, зато никогда не выходит из строя. Ветеран советской авиации Иван Маркович когда-то и сам отбивал свои 120 ударов в минуту. Сейчас же смотрит  на молодежь с гордостью и оптимизмом.

- На войне такие бойцы не подвели бы.  Целый полк точно спасли бы, - считает ветеран Велиой Отечественной  войны, судья всесоюзной категории по радиоспорту Иван Шевелев.

Бесконечные занятия не только на тренировках, но и дома. И переезды. Темп под стук пальцев стремительный, как ритм самой жизни.

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