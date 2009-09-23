Зима заглянула на время проведения Гран-при по фигурному катанию среди юниоров «Минский лёд».

Открытие соревнований ждет минчан 24 сентября, а уже сегодня в столицу прибыли юные фигуристы из 30 стран. Тренировки во Дворце спорта начались в 7 утра и закончатся за полночь. Аксели, тулупы и риттерберги отрабатывают 120 участников.

- Первое впечатление – погода. Здесь холоднее, чем у нас на Родине, – поделились Джеймс Хант и Катрин Клемент, участники соревнований ( Великобритания ).

- Круто! Немного непривычная обстановка, но нам очень нравится, - утверждают Адам Джонсон и Кали Хоул, участники соревнований (Канада).

- Мы первый раз в Минске. Очень нравится город – чистый, аккуратный, - рассказали Иван Валобуев и Татьяна Батуринцева, участники соревнований (Россия).