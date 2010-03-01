Канада досрочно выиграла домашнюю Олимпиаду в общекомандном зачете

За день до окончания соревновательной программы на зимней Олимпиады в Ванкувере победу в неофициальном, но крайне престижном общекомандном зачете, досрочно обеспечила себе сборная Канады.

Спортсмены этой страны завоевали 13 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых медалей. Страна Кленового листа впервые в истории олимпийского движения выиграла зимние Игры. Вторую позицию пока сохранила команда Германии, на третьем – американцы.

На сегодняшний день неразыгранными остаются всего два из 86 комплектов медалей: мужская лыжная гонка на 50 км и хоккей, в финальном матче которого встретятся Канада и США. Таким образом, настичь канадцев, который четыре года назад в Турине добыли вдвое меньше золота и стали лишь пятыми, уже не под силу никому.

По общему количеству медалей в Ванкувере нет равных сборной США, спортсмены которой 36 раз поднимались на олимпийский подиум. Далее расположились сборные Германии (29) и Канады (25).

Сборная США установила новый рекорд зимних Олимпиад по количеству медалей. Ранее он принадлежал немцам, которые Солт-Лейк-Сити-2002 завоевали 36 наград, однако хоккейный финал гарантированно принесет американцам еще как минимум серебро, сообщает NEWSru.com.