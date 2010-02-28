Сборная Финляндии стала бронзовым призером олимпийского хоккейного турнира

В матче за третье место финны, в составе которых выступал минский динамовец Вилле Пелтонен, оказались сильнее словаков.

Финляндия – Словакия – 5:3 (1:0, 0:3, 4:0). Шайбы: 1:0 – Сало (18.50, в большинстве), 1:1 – Габорик (Демитра, Хара, 29.56, в большинстве), 1:2 – М.Хосса (Хандзуш, Демитра, 35.38, в большинстве), 1:3 – Демитра (М.Хосса, 38.45, в меньшинстве), 2:3 – Тимонен (Хагман, Миеттинен, 45.06, в большинстве), 3:3 – Йокинен (Я.Руту, 46.41), 4:3 – Йокинен (Питканен, Кипрусофф, 48.41, в большинстве), 5:3 – Филппула (Тимонен, 59.49, в пустые ворота), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Вратари: Кипрусофф – Халлак.

Напомним, в полуфинальных поединках сборная Финляндии уступила команде США (1:6), а словаки проиграли канадцам (2:3).

На пути к решающей стадии финны выиграли у чехов (2:0), уступили шведам (0:3), одолели немцев (5:0) и белорусов (5:1). Словаки уступили чехам (1:3), выиграли по буллитам у россиян (2:1), разгромили латышей (6:0), обыграли норвежцев (4:3) и шведов (4:3).

Сборная Словакии никогда ранее не завоевывала олимпийских медалей. Ее лучшим достижением является 5 место на Играх-2006. Сборная Финляндии четырежды становилась медалистом Олимпиад. Дважды дружина Суоми завоевывала серебро (1988, 2006), а еще два раза - бронзу (1994, 1998).

Финальный матч состоится в последний день Олимпиады, 28 февраля. Судьбу золотых наград решат две североамериканские команды: сборной Канады будет противостоять дружина США.