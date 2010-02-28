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Фото. Белорусский биатлонист Сергей Новиков вернулся на родину из канадского Ванкувера

28 февраля 2010 15:25
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На олимпийских играх 30-летний могилевчанин завоевал серебряную медаль в индивидуальной гонке на 20 километров, показав лучший результат в истории белорусского биатлона за всю суверенную историю.

В Национальном аэропорту героя ванкуверской Олимпиады встречали с оркестром и цветами. Поздравить Сергея с успешным выступлением пришли не только родные и близкие.

Председатель федерации биатлона Юрий Жадобин выразил слова благодарности за те мгновения, которые Сергей Новиков подарил белорусским болельщикам, а первый замминистра спорта и туризма Владимир Алешкевич вручил серебряному призеру Олимпиады поздравительную телеграмму от Президента страны.

Сергей Новиков, серебряный призер Олимпиады в Ванкувере:
– Я очень долго к этому шел, долго тренировался. И очень рад, что все воплотилось в медаль на Олимпийских Играх. Я очень доволен, очень счастлив. Завоевав медали, вдвоем с Дашей Домрачевой, мы сделали шаг в развитии белорусского биатлона. Думаю, что сейчас стану более уверенно выступать.

Наталья Савельева, сестра Сергея Новикова:
– Было много радости, а потом пришло осознание того, что все-таки так должно было быть. Это заслуженная медаль, он очень долго шел к этому. Он выложился на 100%, много работал, это его заслуга, это его медаль.

Белорусский биатлонист Сергей Новиков вернулся на родину из канадского Ванкувера

Белорусский биатлонист Сергей Новиков вернулся на родину из канадского Ванкувера

Белорусский биатлонист Сергей Новиков вернулся на родину из канадского Ванкувера

Белорусский биатлонист Сергей Новиков вернулся на родину из канадского Ванкувера

Белорусский биатлонист Сергей Новиков вернулся на родину из канадского Ванкувера

Белорусский биатлонист Сергей Новиков вернулся на родину из канадского Ванкувера

Белорусский биатлонист Сергей Новиков вернулся на родину из канадского Ванкувера

Белорусский биатлонист Сергей Новиков вернулся на родину из канадского Ванкувера

Белорусский биатлонист Сергей Новиков вернулся на родину из канадского Ванкувера

Белорусский биатлонист Сергей Новиков вернулся на родину из канадского Ванкувера

Белорусский биатлонист Сергей Новиков

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