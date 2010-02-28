Фото. Белорусский биатлонист Сергей Новиков вернулся на родину из канадского Ванкувера

На олимпийских играх 30-летний могилевчанин завоевал серебряную медаль в индивидуальной гонке на 20 километров, показав лучший результат в истории белорусского биатлона за всю суверенную историю.

В Национальном аэропорту героя ванкуверской Олимпиады встречали с оркестром и цветами. Поздравить Сергея с успешным выступлением пришли не только родные и близкие.

Председатель федерации биатлона Юрий Жадобин выразил слова благодарности за те мгновения, которые Сергей Новиков подарил белорусским болельщикам, а первый замминистра спорта и туризма Владимир Алешкевич вручил серебряному призеру Олимпиады поздравительную телеграмму от Президента страны.

Сергей Новиков, серебряный призер Олимпиады в Ванкувере:

– Я очень долго к этому шел, долго тренировался. И очень рад, что все воплотилось в медаль на Олимпийских Играх. Я очень доволен, очень счастлив. Завоевав медали, вдвоем с Дашей Домрачевой, мы сделали шаг в развитии белорусского биатлона. Думаю, что сейчас стану более уверенно выступать.

Наталья Савельева, сестра Сергея Новикова:

– Было много радости, а потом пришло осознание того, что все-таки так должно было быть. Это заслуженная медаль, он очень долго шел к этому. Он выложился на 100%, много работал, это его заслуга, это его медаль.