Шиманович и Козырева не сумели выйти во второй круг теннисного турнира в Линце

Ирина Шиманович и Мария Козырева не сумели выйти во второй круг теннисного турнира категории 500 в австрийском Линце. На данном старте наших игроков уже не осталось, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В одной восьмой финала белоруска и россиянка уступили другому международному российско-японскому тандему Людмила Самсонова – Мию Като. Соперницы контролировали происходящее на корте и уложились в два сета – 6:2, 6:2.

Днем ранее стартовый раунд основы одиночки не смогла преодолеть Александра Саснович. Она проиграла менее рейтинговой оппонентке, некогда первый ракетке планеты Каролине Плишковой из Чехии – 4:6, 4:6.