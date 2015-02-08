ХК «Динамо-Минск» победил «Югру» (3:1) и досрочно вышел в плей-офф Кубка Гагарина

Новости Беларуси. Минское «Динамо» досрочно обеспечило себе участие в плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина. То, что «зубры» недостижимы для конкурентов, стало ясно после поединка 7 февраля на «Минск-Арене», в котором команда под руководством Любомира Поковича принимала хоккеистов «Югры», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

После двух периодов счет был ничейным: отличились Лингле у хозяев и Гусев у хантымансийцев.

В третьем периоде минчане все же дожали соперника. Сперва забросил все тот же Лингле, а затем – Эллисон. 3:1 – важнейшая победа «Динамо».