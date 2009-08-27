Белорусские баскетболисты вышли в плей-офф чемпионата Европы

Баскетболисты сборной Беларуси выиграли у команды Албании в матче квалификационного этапа и обеспечили путевку в плей-офф

В албанском городе Корчи подопечные Александр Попкова победили хозяев с минимальным перевесом - 76:75.

Самым результативным в составе нашей дружины оказался Александр Кудрявцев, набравший 25 очков. В активе Павла Ульянко и Сергея Чарикова по 10 баллов.

В другом матче группы В сборная Швейцарии у себя дома победила румынских баскетболистов со счетом 81:69. Таким образом, белорусская сборная набрала 13 очков и досрочно обеспечила себе первое место.



В заключительном матче 29 августа белорусы в Могилеве будут принимать команду Кипра, сообщает БЕЛТА.