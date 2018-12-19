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Футболист БАТЭ Поляков подписал контракт с «Уралом»

19 декабря 2018 09:34
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Новости Беларуси. «Урал» из Екатеринбурга подписал контракт с 27-летним защитником БАТЭ Денисом Поляковым, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Игрок переходит на правах свободного агента.

Футболист БАТЭ Поляков подписал контракт с «Уралом»-1

Срок соглашения с белорусским клубом истекает 31 декабря. С «Уралом» же контракт футболист подписал на 2,5 года. Договор начнет действовать с начала 2019 года.

Старт этого сезона Поляков провел в кипрском клубе АПОЭЛ, сыграв 16 матчей. По возвращении в БАТЭ принял участие в восьми поединках высшей лиги, забил один мяч. 

Новая команда футболиста «Урал» занимает девятое место в чемпионате России. 

Футболист БАТЭ Поляков подписал контракт с «Уралом»-4

Футболист БАТЭ Поляков подписал контракт с «Уралом»-6

# Футбол Беларуси # Денис Поляков # Фотофакт

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