Футболист БАТЭ Поляков подписал контракт с «Уралом»

Новости Беларуси. «Урал» из Екатеринбурга подписал контракт с 27-летним защитником БАТЭ Денисом Поляковым, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Игрок переходит на правах свободного агента.

Срок соглашения с белорусским клубом истекает 31 декабря. С «Уралом» же контракт футболист подписал на 2,5 года. Договор начнет действовать с начала 2019 года.

Старт этого сезона Поляков провел в кипрском клубе АПОЭЛ, сыграв 16 матчей. По возвращении в БАТЭ принял участие в восьми поединках высшей лиги, забил один мяч.

Новая команда футболиста «Урал» занимает девятое место в чемпионате России.