Футбол. БАТЭ уехал в Исландию

В среду и четверг четыре белорусских футбольных клуба продолжат борьбу в еврокубковых турнирах.

Сегодня ответный поединок 2-го квалификационного раунда проведет чемпион страны борисовский БАТЭ. Команда Виктора Гончаренко отправилась в гости к исландскому «Хафнарфьордуру». Встреча состоится в одноименном городе и начнется в 22.15 по белорусскому времени.

Первое свидание команд завершилось убедительной победой борисовчан 5:1, потому сегодня БАТЭ может себе позволить даже проиграть. Однако терять очки белорусский чемпион не намерен. В третьем раунде победителя этой дуэли поджидает датский «Копенгаген».

Три белорусских полпреда в Лиге Европы ответные поединки второго квалификационного раунда проведут завтра. Матч минского «Динамо» и «Калева», после крупной домашней виктории бело-голубых со счетом 5:1, превратился скорее в формальность. А вот могилевскому «Днепру» и жодинскому «Торпедо» придется приложить немало усилий, чтобы пройти в следующий раунд. Жодинцы неделю назад сыграли в гостях вничью 2:2 с сербским «ОФК», с таким же счетом могилевчане разошлись миром в Норвегии со «Стабеком».