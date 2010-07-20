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На чемпионате мира по легкой атлетике среди юниоров выступят 12 белорусов

20 июля 2010 14:33
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В канадском Монктоне стартует Чемпионат мира по легкой атлетике среди юниоров. Беларусь на состязаниях представит команда из 12 спортсменов – 5 юниоров и 7 юниорок, которые выступят в 11 видах программы. Среди тех, кто вошел в состав команды: бронзовые призеры юниорского чемпионата Европы-2009 Екатерина Артюх, Александр Линник и Артем Наумович, победительница Европейского молодежного олимпийского фестиваля-2009 Юлия Юреня, серебряный призер Балтийских игр-2009 Агата Климович.

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