На чемпионате мира по легкой атлетике среди юниоров выступят 12 белорусов

В канадском Монктоне стартует Чемпионат мира по легкой атлетике среди юниоров. Беларусь на состязаниях представит команда из 12 спортсменов – 5 юниоров и 7 юниорок, которые выступят в 11 видах программы. Среди тех, кто вошел в состав команды: бронзовые призеры юниорского чемпионата Европы-2009 Екатерина Артюх, Александр Линник и Артем Наумович, победительница Европейского молодежного олимпийского фестиваля-2009 Юлия Юреня, серебряный призер Балтийских игр-2009 Агата Климович.