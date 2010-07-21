В Бресте откроется чемпионат мира по академической гребле

Брест на несколько дней стал мировой столицей спорта. Сегодня вечером в областном центре торжественно откроется чемпионат мира по академической гребле. Для участия в нём в город прибыли более 1300-от молодых спортсменов из 55 стран мира. Приветствие участникам и гостям форума направил Президент Александр Лукашенко, отметив, что страна в полной мере заслужила эту высокую честь и доверие международного сообщества. В нашем государстве, без преувеличения, царит культ здоровья и физической культуры, а любовь к спорту является поистине всенародной. Президент пожелал всем спортсменам "неиссякаемой энергии и силы духа, веры в себя, выдержки, упорства и удачи.