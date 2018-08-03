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ФК «Шахтёр» завершил выступление в Лиге Европы

03 августа 2018 09:50
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Новости Беларуси. «Шахтер» в Познани встречавшийся с «Лехом», завершил выступление в еврокубке, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

ФК «Шахтёр» завершил выступление в Лиге Европы-1

Основное время завершилось вничью 1:1, так же, как и в первой игре в Солигорске. Едва началось дополнительное время, как Кристиан Гюткьер во второй раз поразил ворота Андрея Климовича, а за две минуты до финального свистка он оформил хет-трик – 3:1.
Матчи 3-го квалификационного круга пройдут 9 и 16 августа.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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