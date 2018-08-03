ФК «Шахтёр» завершил выступление в Лиге Европы

Основное время завершилось вничью 1:1, так же, как и в первой игре в Солигорске. Едва началось дополнительное время, как Кристиан Гюткьер во второй раз поразил ворота Андрея Климовича, а за две минуты до финального свистка он оформил хет-трик – 3:1.

Матчи 3-го квалификационного круга пройдут 9 и 16 августа.