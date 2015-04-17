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Национальная сборная Беларуси по хоккею в овертайме товарищеского матча обыграла Словакию – 4:5

17 апреля 2015 06:22
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Новости Словакии. Национальная хоккейная сборная провела свой пятый спарринг в рамках подготовки к майскому чемпионату мира. На этот раз белорусов экзаменовали словаки, принимавшие команду Дэйва Льюиса в Кошице.

Уже на 13-й секунде ворота нашей дружины распечатал хоккеист с символичной фамилией Баранка. Впрочем, ответ гостей не заставил себя ждать.

По истечении первой минуты большинство реализовал Алексей Калюжный. А незадолго до перерыва забил Евгений Ковыршин, отправив хозяев в раздевалку в расстроенных чувствах.

Но словаки унывали недолго и ко второй сирене снова вели. В заключительной трети хоккейные качели продолжили раскачиваться, результатом чего стал счет 4:4. Поставить точку в этом упорном противостоянии смогла лишь серия буллитов. Удача в ней улыбнулась сборной Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Хоккей Беларуси

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