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Стали известны соперницы белорусских теннисисток на турнире в Мадриде 

24 апреля 2024 21:03
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Стали известны соперницы белорусских теннисисток на престижном турнире категории 1000 в Мадриде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Стали известны соперницы белорусских теннисисток на турнире в Мадриде -1

Виктория Азаренко в матче 1/32 финала сыграет с Татьяной Марией из Германии. Немка занимает 67-ю позицию в рейтинге. Арина Соболенко в поединке второго круга встретится с полькой Магдой Линетт, которая в табеле о рангах находится на 48-м месте. Противостояния состоятся в четверг.

# Теннис # Виктория Азаренко # Арина Соболенко

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