Стали известны соперницы белорусских теннисисток на турнире в Мадриде 

Виктория Азаренко в матче 1/32 финала сыграет с Татьяной Марией из Германии. Немка занимает 67-ю позицию в рейтинге. Арина Соболенко в поединке второго круга встретится с полькой Магдой Линетт, которая в табеле о рангах находится на 48-м месте. Противостояния состоятся в четверг.